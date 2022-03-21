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تشافي يدخل قائمة تاريخية بعد رباعية الريال

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-21T10:33:50+0000
تشافي يدخل قائمة تاريخية بعد رباعية الريال

شفق نيوز/ أفادت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، بأن "تشافي هيرنانديز" مدرب النادي الكتلوني أصبح ثالث مدرب لبرشلونة عبر التاريخ يفوز في أول كلاسيكو في الليغا برباعية أو أكثر.

وقاد تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، فريقه لفوزعريض أمام ريال مدريد في الكلاسيكو 4-0، (أمس الأحد)، في معقل الملكي "سانتياغو برنابيو"، ضمن مباريات الجولة 29 بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل رباعية برشلونة بيير إيميريك أوباميانغ (هدفان)، ورونالد أراوخو وفيران توريس.

وسبق تشافي نحو هذا الإنجاز، التشيكي فيرديناند داوتشيك، عام 1951 (7-2)، ثم الأرجنتيني هيلينيو هيريرا، عام 1959 (4-0).

يذكر أن هذا الفوز هو الأول لبرشلونة عقب 6 مباريات خسرها أمام الريال، وقلص به الفارق بين الفريق الكتالوني بالمركز الثالث والمتصدر الملكي إلى 12 نقطة، مع مباراة أقل لكتيبة تشافي.

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