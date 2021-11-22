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تشافي: برشلونة بحاجة إلى "بغداد" لتنشيط قلب الهجوم

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-22T05:54:31+0000
تشافي: برشلونة بحاجة إلى "بغداد" لتنشيط قلب الهجوم

شفق نيوز/ يأمل المدرب الجديد لنادي برشلونة، تشافي هرنانديز، استقطاب مهاجم جديد لصفوف الفريق الكتالوني عند فتح نافذة سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

ووفقا لموقع "gaol" العالمي، فإن تشافي، اقتنع بعد مباراته الأولى مع برشلونة ضد إسبانيول السبت الماضي في الدوري الإسباني 1-0، أن "البارسا" بحاجة إلى قلب هجوم جديد في ظل افتقاره للنجاعة الهجومية وعدم وضوح مصير المهاجم الأرجنتيني سيرخيو أغوير مع الفريق.

وسيفتقد برشلونة خدمات المهاجم الأرجنتيني لمدة ثلاثة أشهر بسبب مشاكل في القلب، وسط تقارير عن إمكانية اعتزاله كرة القدم.

وذكر "gaol"، أن تشافي وضع أنظاره على المهاجم الجزائري الدولي بغداد بونجاح المحترف في صفوف نادي السد القطري.

وأوضح أن تشافي يعرف بونجاح جيدا، حيث أشرف على تدريبه لعدة سنوات في نادي السد قبل أن يترك الإسباني مؤخرا مهامه في النادي القطري للإشراف على برشلونة.

ويرتبط بونجاح، بعقد مع السد حتى يونيو 2024، وقد انضم إليه في ديسمبر 2015.

ولم يسبق للمهاجم الجزائري البالغ عمره 29 عاما، اللعب في أوروبا، لكنه يملك إحصائية جيدة جدا مع السد القطري، فقد سجل له 178 هدفا في 168 مباراة.

أما على الصعيد الدولي، فقد خاض بونجاح 48 مباراة مع منتخب الجزائر وسجل له 22 هدفا، وتوج معه بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

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