تسمية 4 حكام عراقيين لإدارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان

شفق نيوز/ كلّف الاتحاد العربي لكرة القدم، يوم الاثنين، طاقم تحكيم عراقي للمشاركة في ادارة مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.

وسمّى الاتحاد العربي كل من الحكام الدوليين علي صباح، ومهند قاسم، حكام وسط، وامير داود وحيدر عبد الحسين حكام مساعدين.

وسمّيت هذه النسخة رسمياً باسم كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023، وهي النسخة الثلاثين من مسابقة الأندية العربية التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم، والنسخة الثالثة من البطولة بمسمى كأس العرب للأندية الأبطال.