تسمية نديم كريم رئيساً لرابطة اللاعبين العراقيين المحترفين لكرة القدم

شفق نيوز / أكد اللاعب الدولي السابق نديم كريم، يوم الجمعة، أن رابطة اللاعبين العراقيين المحترفين لكرة القدم (IFPA) كلفته لرئاسة الرابطة بعد اعتماده من قبل الاتحاد الدولي.

وقال نديم كريم لوكالة شفق نيوز إنه "بعد عدة لقاءات واجتماعات مع الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين بكرة القدم (FIFPRO) الذي مقره بهولندا، تم تكليفي رسمياً برئاسة اللجنة المؤقتة لرابطة اللاعبين العراقيين المحترفين بكرة القدم ( IFPA )".

واضاف كريم انه "تم اتخاذ كل الخطوات اللازمة والفورية لإعلان الرابطة بغية المحافظة على حقوق اللاعبين العراقيين وتنمية موارد اللاعبين المالية المكتسبة من ممارسة كرة القدم كلاعبين محترفين".

ويعد نديم كريم وهو من مواليد 1989، احد اللاعبين السابقين الذين مثلوا المنتخب العراقي لكرة القدم.