تسمية مدربين جديدين لناديي أمانة بغداد والقاسم

شفق نيوز- بغداد/ بابل

أعلنت الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد الرياضي، تعاقدها مع المدرب عصام حمد لقيادة الفريق الكروي للموسم 2025-2026، فيما وقع نادي القاسم بمحافظة بابل، العقد مع الكادر التدريبي الجديد في خطوة تمثل بداية الاستعدادات للموسم الكروي المقبل ضمن دوري نجوم العراق.

وجاء في بيان لنادي أمانة بغداد ورد لوكالة شفق نيوز، أن تسمية المدرب عصام حمد جاءت في إطار سعي الهيئة الإدارية للنادي لتعزيز مسيرة الفريق وتحقيق نتائج إيجابية في دوري نجوم العراق.

وأكد رئيس النادي فلاح المسعودي، أن التعاقد مع المدرب عصام حمد جاء بعد دراسة فنية مستفيضة، مشيداً بسيرته التدريبية وخبرته الكبيرة في الكرة العراقية، معرباً عن ثقته بقدرته على قيادة الفريق نحو تحقيق الأهداف المنشودة.

وكان فريق الأمانة تأهل إلى دوري نجوم العراق للموسم 2025-2026 بعد أن حل ثالثاً في الدوري الممتاز وتمكن من الفوز في مباراة "البلي أوف" على نفط البصرة صاحب المركز 18 في دوري النجوم.

وفي بابل، عبّر المدير الفني الجديد لنادي القاسم، وميض منير، في بيان ورد للوكالة، عن تفاؤله رغم الظروف الصعبة التي تواجه الفريق، وقال: "بدأنا العمل الفعلي من اليوم، وسننطلق بمعسكر تدريبي خارجي ابتداءً من 3 آب/ أغسطس ولغاية 17 من الشهر ذاته، مستثمرين فترة الزيارة الدينية لغرض الإعداد المكثف".

وأكد منير أنه سيعتمد على اللاعبين الرديف لتعويض النقص الحاصل بعد مغادرة 4 إلى 5 لاعبين مؤثرين، بينهم عناصر كانوا ضمن التشكيلة الوطنية.

من جهته، أشار رئيس نادي القاسم، رسول العيساوي، إلى أن اختيار الكادر التدريبي جاء بعد دراسة معمقة ومفاضلة بين عدة أسماء معروفة.

وقال العيساوي: "إدارة النادي اختارت هذا الكادر لما يملكه من خبرة وتحدٍ، ونراهن على قدرته في قيادة الفريق نحو موسم مميز رغم الحظر المفروض علينا في ملف التعاقدات".

وأكد أن العمل جارٍ على تشكيل فريق شاب يعتمد على الطاقات المحلية ورفده بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة.

ويأتي توقيع عقد الكادر التدريبي الجديد في ظل ظروف صعبة يمر بها النادي، أبرزها حرمانه من تسجيل لاعبين جدد بسبب العقوبات الإدارية، بالإضافة إلى عدم توفر ملعب خاص لإقامة المباريات.