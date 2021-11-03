تسمية محمد عماد منسقاً اعلامياً للمنتخب العراقي لكرة القدم

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاربعاء، عن تسمية الإعلامي محمد عماد منسقاً إعلامياً للمنتخب العراقي وسيباشر بمهامه خلال تواجد المنتخب في دولة قطر.

وقال محمد عماد لوكالة شفق نيوز "أتوجه بالشكر الجزيل للثقة العالية التي منحها لي الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، واتعهد بأن أكون على أهبة الاستعداد والمسؤولية للقيام بهذه المهمة الوطنية والأخلاقية والإعلامية".

ويعد محمد عماد من الاعلاميين العراقيين المغتربين البارزين، وعمل في عدد من الصحف والقنوات الفضائية العراقية.

يذكر ان الاعلامي هشام محمد، كان اخر من شغل منصب المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي.