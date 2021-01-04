تسمية لجنة ثلاثية لإدارة الاولمبية العراقية مؤقتاً

شفق نيوز/ اعلنت الجمعية العمومية في اللجنة الأولمبية العراقية، يوم الاثنين، تسمية لجنة ثلاثية لإدارة الأولمية بشكل مؤقت.

وقال عضو الجمعية العمومية رئيس اتحاد السباحة خالد كبيان لوكالة شفق نيوز ، إن "وزير الشباب والرياضة عدنان درجال عقد اجتماعاً خاصاً مع 18 عضواً من الهيأة العامة للجمعية العمومية ومحاور الاولمبية الدولية رعد حمودي، وذلك للاتفاق على تسمية اللجنة التي ستدير شؤون اللجنة الاولمبية خلال الثلاثة اشهر المقبلة تحضيرا لإجراء انتخابات جديدة للمكتب التنفيذي".

واضاف، ان "درجال قدم خلال الاجتماع، شرحا مفصلا عن توجيهات اللجنة الاولمبية الدولية ورسالتها الاخيرة التي تنص على اختيار لجنة ثلاثية وكذلك ابعاد اصحاب القيود الجنائية و المخالفين للوائح لجنة الاخلاقيات".

وزاد كبيان بالقول ان "الحضور من اعضاء الجمعية العمومية صوتوا على الاسماء التي تم اختيارها، وتم الاتفاق عليها للجنة لقيادة الاولمبية، وكانت كالتالي قاسم الخاقاني عميد التربية الرياضية واكرم العطواني من وزارة الشباب والرياضة ، وازاد حسن قادر عميد كلية صلاح الدين تربية الرياضية".