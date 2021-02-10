تسمية لجنة ثلاثية لادارة العمل الأولمبي في العراق

شفق نيوز/ عقدت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، اجتماعاً إستثنائياً لاتحادات الأولمبية، الأعضاء الأساس للجمعية العامة.

وأدار الاجتماع رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية المنتهية ولايته، فيما حضره عبر الإنترنت حيدر فرمان ممثلاً عن اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وقال مدير المكتب الإعلامي في اللجنة الأولمبية حسين علي حسين، في بيان إن الاجتماع كرّس لتنفيذ ما ورد في رسالة اللجنة الأولمبية الدولية المرسلة في الثالث عشر من شهر كانون الثاني الماضي بصدد إصلاح المشهد الأولمبي العراقي، مبيناً ان مقررات إجتماع اليوم أتخذت بالتصويت العلني المباشر حيث حازت جميعها على موافقة نحو ثلثي الأعضاء الحاضرين.

وأضاف بأن الجمعية العامة سمّت لجنة ثلاثية تدير العمل الأولمبي وتهيئ للانتخابات المقبلة على وفق وصايا إتفاق مسقط بين اللجنة الأولمبية الدولية والعراقية ممثلة برعد حمودي، والحكومة ممثلة بوزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، بالاضافة لرسالة الأولمبية الدولية الأخيرة في الثالث عشر من الشهر الماضي.

وأوضح حسين أن الاجتماع استغرق حوارات مستفيضة أفضت لتسمية اللجنة الثلاثية مؤلفة من الدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة بوزارة الشباب، والدكتور قاسم محمد الخاقاني عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد، والدكتور آزاد قادر التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة صلاح الدين.

ولفت أيضا الى ان مقررات الاجتماع حددت صلاحيات اللجنة الثلاثية بالأداء التشغيلي والاعداد للانتخابات من دون استغراقها في صلاحيات رئيس اللجنة الأولمبية او المكتب التنفيذي.

وبين حسين ان المجتمعين حددوا مدة خمسين يوماً تنتهي في الاول من نيسان المقبل موعداً لانتهاء أعمال اللجنة الثلاثية بعد التوصل لانبثاق مكتب تنفيذي منتخب أو العودة الى رسالة اللجنة الأولمبية الأخيرة في حال لم تتم اللجنة الثلاثية أعمالها الموكلة إليها.

جدير بالذكر أيضاً ان اللجنة الثلاثية ستباشر أعمالها الرسمية الأسبوع المقبل بعد إشعار اللجنة الأولمبية الدولية بقرارات اجتماع اليوم.