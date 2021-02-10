سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تسمية لجنة ثلاثية لادارة العمل الأولمبي في العراق

Category: ريـاضة

Date: 2021-02-10T17:10:43+0000
تسمية لجنة ثلاثية لادارة العمل الأولمبي في العراق

شفق نيوز/ عقدت الجمعية العامة للجنة الأولمبية الوطنية العراقية، يوم الأربعاء، اجتماعاً إستثنائياً لاتحادات الأولمبية، الأعضاء الأساس للجمعية العامة.

وأدار الاجتماع رعد حمودي رئيس اللجنة الأولمبية المنتهية ولايته، فيما حضره عبر الإنترنت حيدر فرمان ممثلاً عن اللجنة الأولمبية الدولية والمجلس الأولمبي الآسيوي.

وقال مدير المكتب الإعلامي في اللجنة الأولمبية حسين علي حسين، في بيان إن الاجتماع كرّس لتنفيذ ما ورد في رسالة اللجنة الأولمبية الدولية المرسلة في الثالث عشر من شهر كانون الثاني الماضي بصدد إصلاح المشهد الأولمبي العراقي، مبيناً ان مقررات إجتماع اليوم أتخذت بالتصويت العلني المباشر حيث حازت جميعها على موافقة نحو ثلثي الأعضاء الحاضرين.

وأضاف بأن الجمعية العامة سمّت لجنة ثلاثية تدير العمل الأولمبي وتهيئ للانتخابات المقبلة على وفق وصايا إتفاق مسقط بين اللجنة الأولمبية الدولية والعراقية ممثلة برعد حمودي، والحكومة ممثلة بوزير الشباب والرياضة العراقي عدنان درجال، بالاضافة لرسالة الأولمبية الدولية الأخيرة في الثالث عشر من الشهر الماضي.

وأوضح حسين أن الاجتماع استغرق حوارات مستفيضة أفضت لتسمية اللجنة الثلاثية مؤلفة من الدكتور أكرم نعيم عطوان الحميداوي مدير عام دائرة التنسيق والمتابعة بوزارة الشباب، والدكتور قاسم محمد الخاقاني عميد كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة جامعة بغداد، والدكتور آزاد قادر التدريسي في كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة صلاح الدين.

ولفت أيضا الى ان مقررات الاجتماع حددت صلاحيات اللجنة الثلاثية بالأداء التشغيلي والاعداد للانتخابات من دون استغراقها في صلاحيات رئيس اللجنة الأولمبية او المكتب التنفيذي.

وبين حسين ان المجتمعين حددوا مدة خمسين يوماً تنتهي في الاول من نيسان المقبل موعداً لانتهاء أعمال اللجنة الثلاثية بعد التوصل لانبثاق مكتب تنفيذي منتخب أو العودة الى رسالة اللجنة الأولمبية الأخيرة في حال لم تتم اللجنة الثلاثية أعمالها الموكلة إليها.

جدير بالذكر أيضاً ان اللجنة الثلاثية ستباشر أعمالها الرسمية الأسبوع المقبل بعد إشعار اللجنة الأولمبية الدولية بقرارات اجتماع اليوم.

related

عبد الإله يخرج عن صمته ويرد على رسالة الاولمبية الدولية

Date: 2020-11-23 09:00:38
عبد الإله يخرج عن صمته ويرد على رسالة الاولمبية الدولية

الوزير درجال يحاول التقريب بين حمودي وعبد الاله: لن نسمح بالتدخل الخارجي في الشأن الرياضي

Date: 2020-12-12 15:09:55
الوزير درجال يحاول التقريب بين حمودي وعبد الاله: لن نسمح بالتدخل الخارجي في الشأن الرياضي

وثيقة.. القضاء العراقي يصدر أمراً ولائياً بإيقاف العمل بنتائج انتخابات الاولمبية

Date: 2020-11-25 12:19:45
وثيقة.. القضاء العراقي يصدر أمراً ولائياً بإيقاف العمل بنتائج انتخابات الاولمبية

اللجنة الأولمبية العراقية تحذر من تحركات لسحبها الى مأزق جديد

Date: 2020-12-07 10:59:49
اللجنة الأولمبية العراقية تحذر من تحركات لسحبها الى مأزق جديد

تعرف على أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية

Date: 2020-11-14 16:17:54
تعرف على أعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية

كورونا قد يحرم "سلام عواد" من منصب رفيع في الاولمبية العراقية

Date: 2020-11-12 09:49:13
كورونا قد يحرم "سلام عواد" من منصب رفيع في الاولمبية العراقية

حمودي يقاضي عبد الاله وأنصاره بعد محاولتهم "اقتحام" مبنى الأولمبية العراقية

Date: 2020-11-29 14:50:46
حمودي يقاضي عبد الاله وأنصاره بعد محاولتهم "اقتحام" مبنى الأولمبية العراقية

خبير قانوني: الظلم وقع على سرمد عبد الاله وكل اعتراض بعد نتائج انتخابات الاولمبية لا قيمة له

Date: 2020-12-13 07:37:29
خبير قانوني: الظلم وقع على سرمد عبد الاله وكل اعتراض بعد نتائج انتخابات الاولمبية لا قيمة له