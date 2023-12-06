تسمية علي عبد الجبار مدرباً للقاسم خلفا للمستقيل حاسب سلطان

شفق نيوز/ سمت إدارة نادي القاسم، يوم الأربعاء، المدرب علي عبد الجبار مدربا لفريقها الكروي خلفا للمدرب المستقيل جاسب سلطان.

وقال عبد الجبار لوكالة شفق نيوز، إن "الادارة اتصلت به بشكل رسمي وطلبت منه قيادة الفريق لما تبقى من الدوري خلفا للمدرب المقال جاسب سلطان".

واضاف انه "اتفق على كافة نقاط العقد منها الفنية والمالية وسيتسلم مهمة الفريق القاسم بشكل رسمي في المباريات المقبلة".

واوضح ان "الفريق يمتلك لاعبين جيدين الا ان الحظ لم يحالفهم في المباريات السابقة سيما وان مدرب جيد قادهم خلال المراحل السبع السابقة".

واشار الى انه "يسعى ليوفق مع فريق القاسم ويحقق معه نتائج طيبة تعيده الى الوضع الطبيعي".

وكان مدرب القاسم السابق جاسب سلطان قدم استقالته من تدريب نادي القاسم، بعد الخسارة من نفط ميسان بثلاثية نظيفة، محملاً ادارة القاسم المسؤولية.