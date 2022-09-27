تسمية طاقم حكام مباراة كأس السوبر العراقي.. وتعادل بأخرى ودية 

شفق نيوز/ سمت لجنة الحكام في الاتحاد العراقي لكرة القدم الطاقم التحكيمي المؤلف من الحكم الدولي "علي صباح" والمساعد الدولي "حيدر عبد الحسين" والمساعد الثاني "أمير داود" والدولي "يوسف سعيد" حكماً رابعاً لقيادة مباراة كأس السوبر بين فريقي الشرطة والكرخ التي تقام في ملعب المدينة الدولي يوم الأحد الموافق ٢٠٢٢ تشرين الاول في الساعة السابعة مساءً.

على صعيد آخر، تعادل منتخبُ الشباب أمام فريق نادي النفط سلبياً في المُباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء في ملعب المدينة الدوليّ ضمن استعدادات المنتخب للمشاركة في تصفيات كأس آسيا التي تقام في دولة الكويت، وتنطلقُ في الرابع عشر من الشهر المُقبل.