تسمية أحمد صلاح ورزاق فرحان مدربين مساعدين لبيتروفيتش

شفق نيوز/ قررَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، تسميةَ أحمد صلاح، ورزاق فرحان، مدربين مساعدين لمدرب المنتخب العراقي زيليكو بيتروفيتش في الفترةِ المقبلة.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، ان هذه التسمية بتوصية من المدرب بيتروفيتش بعد اطلاعه على السير الذاتية لعددٍ من المدربين الذين تم ترشيحهم للانضمامِ إلى الطاقمِ الفني للمنتخب العراقي.

وسيلتحق المدربان بالفريق في تجمعه المقبل المقرر في السابع عشر من الشهر الجاري في بغداد تحضيراً للتصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث سيخوض المنتخب العراقي مباراته المقبلة أمام منتخبِ إيران في السابع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمةِ الإيرانية طهران.