سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تسمية أحمد صلاح ورزاق فرحان مدربين مساعدين لبيتروفيتش

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-04T19:29:46+0000
تسمية أحمد صلاح ورزاق فرحان مدربين مساعدين لبيتروفيتش

شفق نيوز/ قررَ الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، يوم الثلاثاء، تسميةَ أحمد صلاح، ورزاق فرحان، مدربين مساعدين لمدرب المنتخب العراقي زيليكو بيتروفيتش في الفترةِ المقبلة.

وذكر بيان للاتحاد ورد لوكالة شفق نيوز، ان هذه التسمية بتوصية من المدرب بيتروفيتش بعد اطلاعه على السير الذاتية لعددٍ من المدربين الذين تم ترشيحهم للانضمامِ إلى الطاقمِ الفني للمنتخب العراقي.

وسيلتحق المدربان بالفريق في تجمعه المقبل المقرر في السابع عشر من الشهر الجاري في بغداد تحضيراً للتصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022، حيث سيخوض المنتخب العراقي مباراته المقبلة أمام منتخبِ إيران في السابع والعشرين من الشهر الجاري في العاصمةِ الإيرانية طهران.

related

ما المطلوب من ادفوكات ورجاله للظفر بثلاث نقاط امام ايران؟

Date: 2021-09-06 08:38:08
ما المطلوب من ادفوكات ورجاله للظفر بثلاث نقاط امام ايران؟

الصقور تضع شرطاً لتفريغ لاعبي المنتخب العراقي وتستغرب قراراً للاتحاد

Date: 2021-11-24 09:16:34
الصقور تضع شرطاً لتفريغ لاعبي المنتخب العراقي وتستغرب قراراً للاتحاد

بعد التأهل.. المنتخب العراقي يعود الى بغداد (صور)

Date: 2021-06-16 16:06:20
بعد التأهل.. المنتخب العراقي يعود الى بغداد (صور)

العراق يختار مكاناً للقاء منتخبه مع ايران

Date: 2019-11-06 17:55:01
العراق يختار مكاناً للقاء منتخبه مع ايران

وفد المنتخب العراقي يعود الى بغداد بطائرة خاصة

Date: 2021-03-30 13:49:45
وفد المنتخب العراقي يعود الى بغداد بطائرة خاصة

المنتخب العراقي يفاتح صربيا لاقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية

Date: 2021-07-15 07:42:52
المنتخب العراقي يفاتح صربيا لاقامة معسكر تدريبي ومباريات ودية

منتخب ناشئة العراق يعسكر في الإمارات استعداداً للاستحقاقات المقبلة

Date: 2021-11-06 09:07:15
منتخب ناشئة العراق يعسكر في الإمارات استعداداً للاستحقاقات المقبلة

بيتروفيتش يختار خمسة محترفين لمباراة ايران وعينه على إثنين آخرين

Date: 2021-12-27 07:13:18
بيتروفيتش يختار خمسة محترفين لمباراة ايران وعينه على إثنين آخرين