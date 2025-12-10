تسمية حكّام من النرويج والغابون وهولندا لمباراة العراق أمام الأردن

شفق نيوز – الدوحة

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تسمية الطاقم التحكيمي لمباراة المنتخب العراقي أمام الأردن في ربع نهائي كأس العرب 2025 الجارية في قطر.

وعيّن الاتحاد طاقماً تحكيمياً للساحة يتألف من كادر نرويجي مؤلف من الحكم الدولي إسبين إسكاس كحكم أول، يساعده مواطناه كل من المساعد الأول يان إيريك إنغان والمساعد الثاني إسحاق باشيفكين.

أما الحكم الرابع سيكون الدولي بيير أتشو من الغابون ومواطنه الحكم الخامس "الاحتياطي" بوريس ديتسوغا، في حين سيكون حكم الفيديو"VAR" الهولندي الدولي دينيس هيغلر، ومساعده خميس المري.

واكتمل عقد المنتخبات الثمانية المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من كأس العرب "قطر 2025"، عقب انتهاء مباريات الجولة الثالثة الختامية في المجموعتين الثالثة والرابعة، حيث سيواجه العراق نظيره الأردني يوم الجمعة المقبل في الدور ربع النهائي المؤهل للدور نصف النهائي من البطولة.