تسمية "جاهد" مدرباً لنادي لقوة الجوية العسكري

شفق نيوز/ أعلن نادي القوة الجوية الرياضي، يوم الجمعة، تسمية اللاعب السابق فلاح جاهد مدربا لمنتخب القوة الجوية العسكري بكرة القدم.

وأبلغ ذكر المكتب الاعلامي للنادي وكالة شفق نيوز، أن "قسم التدريب الجوي – الالعاب سمى اللاعب السابق فلاح جاهد مدربا لمنتخب القوة الجوية العسكري بكرة القدم والعميد محمد سعيد مشرفا لقيادته في الاستحقاقات المقبلة".

من جانبه أكد جاهد أنه "سعيد بهذه التسمية حيث تنتظر المنتخب العسكري مشاركة على الصعيد المحلي"، لافتا إلى أن "الفرصة ستكون موجودة لدى جميع اللاعبين المتواجدين في الوحدات العسكرية التابعة لقيادة القوة الجوية عن طريق اجراء الاختبارات التي ستجري يوم الاحد المقبل على ملعب نادي القوة الجوية الرياضي الثاني عند الساعة العاشرة صباحا".

يذكر أن الكابتن فلاح جاهد سبق وان مثل أندية الجيش واربيل والنجف والكرخ والخطوط واحترف في الدوري العماني.