تسمية الملاك التدريبي لمنتخب نساء العراق لكرة اليد استعدادا لبطولة غرب اسيا

شفق نيوز/ سمى مجلس ادارة الاتحاد العراقي لكرة اليد، يوم الأربعاء، الملاك التدريبي للمنتخب العراقي النسوي لكرة اليد استعدادا لبطولة غرب اسيا.

وقال المتحدث الرسمي للاتحاد العراقي لكرة اليد كاظم كامل لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد العراقي للعبة سمى عضو الاتحاد ئالا ديدوان خورشيد مشرفا على المنتخب ورعد خنجر مدربا وكوردوا عبد القادر مساعدا للمدرب، وزياد امير سيدار مدربا لحراسة المرمى ، وعلاء محمد جاسم مدربا للياقة البدنية ، احمد ظافر عبدالصاحب محللا فني ، وبه يمان صابر اداريا للفريق".

واضاف ان "التسمية جاءت بغية تهيئة المنتخب النسوي استعدادا للمشاركة باول استحقاق خارجي في بطولة غرب اسيا الثالثة و التي ستقام في العاصمة الاردنية عمان خلال شهر شباط من العام المقبل".

واشار الى ان "الجهاز الفني سيختار لاعبات المنتخب ليتم اعداده للبطولة المقبلة".

وكانت الهيئة العامة انتخبت وزير الشباب والرياضة العراقي السابق احمد رياض رئيسا لاتحاد اللعبة بدلا من الرئيس السابق محمد الاعرجي.