تسمية الحكم الدولي العراقي يوسف سعيد لقيادة مباريات كأس الاتحاد الآسيوي

شفق نيوز/ سمّت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي العراقي يوسف سعيد لتحكيم منافسات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي.

وقالَ رئيس لجنة الحكام في الهيئة التطبيعية، الدكتور علاء عبد القادر، إن الاتحاد تلقى إشعاراً رسمياً يفيد به باختيار الحكم "يوسف سعيد" لإدارة مباريات بطولة أندية كأس الاتحاد الآسيوي للمجموعتين الثانية والثالثة في الأردن للفترة من السابع عشر لغاية السابع والعشرين من الشهر أيار / مايو المقبل.

وأضافَ عبدالقادر "نتطلع بثقةٍ إلى نجاح الحكم يوسف سعيد في قيادة المباريات إلى بر الأمان، تأكيداً على براعة الحكم العراقي في المحافل القارية، وقدرته على التألق في المباريات الدولية".