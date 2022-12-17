تسمم لاعبين يرجىء لقاء بدوري كرة السلة الممتاز

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم السبت، تأجيل مباراة غاز الشمال والكهرباء المقررة اليوم الى يوم اخر بسبب إصابة بعض اللاعبين بتسمم غذائي.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، ان "الاتحاد قرر تأجيل لقاء غاز الشمال والكهرباء بعد ثبوت تسمم عدداً من لاعبي غاز الشمال بحسب تقارير طبية من مستشفى الراهبات ببغداد".

وبين ان "المباراة تأجلت الى يوم 21 من الشهر الجاري بعد ان كان مقررا اقامتها اليوم في قاعة الشعب المغلقة ببغداد".

ولفت العميدي الى ان "يوم غد ستقام مباراتان ضمن منافسات دوري السلة الممتاز التجمع الاولى، في الاولى يواجه فريق نادي الحشد الشعبي فريق نادي التضامن، تليها مباراة نادي الدفاع الجوي وضيفه فريق نادي الحلة وتقام المباراتان في قاعة الشعب المغلقة ببغداد".