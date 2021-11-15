"تسلموا نصف مستحقاتهم".. لاعبو الميناء العراقي ينهون اضرابهم ويواجهون سامراء

شفق نيوز/ أكد رئيس نادي الميناء الرياضي محمد جابر، الاثنين، أن فريقه سيخوض لقاءه اليوم امام سامراء بعد التحاق اللاعبين .

وقال جابر لوكالة شفق نيوز، إن النادي يعاني ازمة مالية القت بظلالها على نتائج الفريق وادت الى مطالبات اللاعبين بمستحقاتهم، مبيناً أن الادارة سلمت نصف مستحقاتهم لحين خوض لقاء اليوم امام سامراء ضمن الجولة التاسعة لدوري الكرة الممتاز.

وأضافأن الميناء نادي كبير ويستحق الاهتمام وأن المبالغ المرصودة لاتفي بالغرض كونها لاتكفي عقود اللاعبين وعقود المحترفين وحجز تذاكر سفراتهم، وكذلك التنقل للفريق من محافظة لاخرى مع الاقامة ووجبات الاكل.

من جانب اخر قدم مدرب الميناء عمار عبد الحسين استقالته، وتم تكليف المساعد احسان هادي بعد اصراب اللاعبين عن التدريب لعدم تسلم مستحقاتهم المالية .

وقال عمار لشفق نيوز يعز علي ترك نادي الميناء الذي يتمنى تدريبه اي نادي لكن الوضع المالي صعب للنادي واللاعبين لم يستلموا مستحقاتهم منذ اربعة اشهر وهذا يؤثر هلى الاداء والمستوى لاسيما بعد ان اقدموا على الاضراب .

واضاف ان النادي بحاجة الى معجزة ليعود الى وضعه الطبيعي وان قيام اللاعبين باضراب يعد كارثة لاسيما ونحن في منافسات الدوري .

ودعا المسوليين الحكوميين لدعم النادي وانقاذه من المعاناة والهبوط .