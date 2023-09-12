تسع ميداليات للعراق في بطولة بيروت للشباب بالتايكواندو

شفق نيوز/ توج المنتخب العراقي للشباب بتسع ميداليات ملونة اغلبها ذهبية في ختام منافسات بطولة بيروت الدولية المفتوحة للشباب

وشارك العراق بـ11 لاعباً ولاعبة وتمكن من حصد خمس ذهبيات وثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

وتوج اللاعب محمد الصدر خالد بأول ذهبية بوزن 73 ، ثم ذهبية للاعبة شهد سعد وزن 46 كغم ، وذهبية للاعبة ايمان ناظم 42 كغم، وذهبية اللاعب عبد القادر كوران بوزن 78 كغم، واضاف اللاعب مؤمل علاء ذهبية خامسة للعراق بوزن 51 كغم.

وجاءت فضيات للعراق أولها بوزن 68 كغم للاعب هارون عبدالله وفضية حيدر سلام وزن 48 كغم وفضية عمر ويشار بوزن +78 وختم سيف علي حصيلة الميداليات بتحقيقه برونزية وزن 63 كغم

وسيختتم الوفد العراقي مشاركته ببطولة بيروت مساء يوم غد الأربعاء من خلال مشاركة 4 لاعبين بفئة المتقدمين وهي آخر فعاليات البطولة التي تستضيفها بيروت وتشارك بها دول عربية وأجنبية.

وتصنف البطولة دولياً بمستوى G2 ويحصل الفائزون فيها على عشر نقاط دولية لصاحب المركز الأول وبحسب النظام العالمي.