تسعة أهداف من أخطاء فردية.. أرنولد يتحسر على خروج العراق من المونديال

شفق نيوز- تورنتو

قال مدرب المنتخب العراقي غراهام أرنولد، عقب الخسارة الثقيلة أمام السنغال بخمسة أهداف دون رد، إنه يشعر بالفخر لتجربته مع "أسود الرافدين"، رغم النتائج الصعبة التي أنهى بها المنتخب مشواره في نهائيات كأس العالم.

وأضاف أرنولد في حديثه بعد المباراة، "أنا في غاية الفخر والاعتزاز بجميع أبناء الشعب العراقي، وفخور جداً بأنني حظيت بفرصة المجيء إلى هنا والإشراف على تدريب المنتخب العراقي في نهائيات كأس العالم".

وتابع المدرب الأسترالي، "أشعر بخيبة أمل وإحباط شديدين لأننا استقبلنا 12 هدفاً في البطولة، تسعة منها جاءت نتيجة أخطاء فردية ودفاعية، وليس بسبب تفوق المنافسين علينا".

وأشار أرنولد إلى أن البطاقة الحمراء التي تلقاها المنتخب العراقي في وقت مبكر من المباراة غيّرت مجريات اللقاء، مبيناً أن الطرد كان له "تأثير هائل" على أداء الفريق.

وأضاف أن البطاقة الحمراء كانت "غبية"، وجعلت ما تبقى من المباراة صعباً جداً على المنتخب العراقي، الذي اضطر لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين أمام منتخب سنغالي استغل النقص العددي وفرض سيطرته على مجريات اللعب.

وخسر المنتخب العراقي أمام السنغال بخماسية نظيفة، في ختام مبارياته ضمن المجموعة التاسعة، ليغادر البطولة من دون نقاط بعد ثلاث هزائم أمام النرويج وفرنسا والسنغال.