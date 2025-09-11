تسعة لاعبين من الشباب يمثلون العراق في كأس الخليج للناشئين

شفق نيوز- البصرة

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، انضمام تسعة لاعبين من منتخب الشباب، بينهم حارس مرمى، إلى صفوف منتخب الناشئين تحت 17 عاماً، للمشاركة في بطولة كأس الخليج للناشئين المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 20 أيلول وحتى 2 تشرين الأول المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب العراق ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والبحرين والكويت، بمشاركة ثمانية منتخبات خليجية هي: العراق، قطر، السعودية، الكويت، الإمارات، عمان، البحرين، واليمن.

وقال عضو المكتب الإعلامي في اتحاد الكرة، رياض هادي، لوكالة شفق نيوز، إن اللاعبين الثمانية بالإضافة إلى حارس المرمى تتوافق أعمارهم مع الفئة العمرية المحددة للبطولة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس وجود مواهب واعدة قادرة على تمثيل منتخبي الشباب والناشئين في آن واحد.

وأضاف أن اللاعبين الذين شاركوا سابقًا مع منتخب الشباب في بطولة الخليج بالسعودية، سيتجهون الآن لتمثيل منتخب الناشئين في البطولة المقبلة في قطر.

وأشار هادي إلى أن منتخب الناشئين دخل معسكره التدريبي في البصرة تحت إشراف المدرب الإسباني خوسيه ماريا مارتن استعدادًا للبطولة الخليجية في العاصمة القطرية الدوحة.