تسعة فرق.. المدربون الأجانب يغزون دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

شهدت أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم تعاقدات مثيرة مع مدربين أجانب في خطوة جديدة وغير مسبوقة، إذ لم يسبق أن سجلت الأندية العراقية هذا العدد من المدربين غير العراقيين، الذين بلغ عددهم ما يقارب نصف عدد أندية الدوري، وذلك قبل انطلاق موسم 2025-2026.

وحتى الآن، أبرمت تسعة أندية عراقية عقودها مع مدربين أجانب لقيادة فرقها الكروية خلال الموسم المقبل، فيما احتفظ عدد من المدربين العراقيين بمواقعهم في أندية أخرى ضمن منافسات الدوري المرتقب.

وتعاقدت إدارة نادي نوروز مع المدرب الصربي داليبور سافيتش، كما سيقود المدرب القطري طلال البلوشي فريق الطلبة، بينما سيكون المدرب التونسي يامن الزلفاني على رأس الجهاز الفني لفريق ديالى، وسيتولى المصري محمد عظيمة مهمة تدريب فريق النجف، في حين أسندت إدارة نفط ميسان قيادة الفريق للمدرب الأردني عبدالله أبو زمع.

كما تعاقد نادي نوروز أيضاً مع المدرب السويدي ياسين أراس، وتولى المصري مؤمن سليمان تدريب فريق الشرطة، فيما اختار نادي القوة الجوية المدرب العماني رشيد جابر لقيادة الفريق، بينما تعاقد الكرخ مع المدرب السوري أيمن الحكيم.

وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الإدارية لنادي الكرخ عن الطاقم التدريبي المساعد للمدرب السوري أيمن الحكيم، والذي تألف من علي رؤوف مدرباً مساعداً، وحسين علي عواد مدرباً لحراس المرمى. وتم توقيع العقد من قبل رئيس نادي الكرخ كريم حمادي في مكتبه، بحضور المدرب الجديد، وذلك قبل انطلاق مرحلة الإعداد للموسم المقبل.

يُشار إلى أن المدرب السوري أيمن الحكيم سبق له تدريب فريق دهوك عندما كان ضمن الدوري الممتاز، كما قاد فريق القاسم في دوري النجوم خلال الموسم الماضي، وحقق نتائج لافتة جعلته محط اهتمام الإعلام الرياضي المحلي، حيث حصد لقب أفضل مدرب في أكثر من جولة من جولات المنافسة.