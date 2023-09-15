تسعة انتصارات في اليوم الأول من الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد

شفق نيوز/ انطلقت منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة اليد، اليوم الجمعة، في قاعات بغداد والمحافظات العراقية للموسم 2023-2024.

وجرت في اليوم الأول من البطولة تسع مواجهات واسفرت عن فوز فريق نادي الكرخ على فريق نادي السماوة بنتيجة 50-12 هدفاً، وفوز فريق نادي الجيش على فريق نادي القاسم بنتيجة 45-21 هدفاً، وفوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي طوزخورماتو بنتيجة 62-7 هدفاً.

كما فاز فريق نادي الحشد الشعبي على فريق نادي واسط بنتيجة 60 - 18 هدفاً، وفاز فريق نادي نفط البصرة على فريق نادي المعلمين بنتيجة 31- 21 هدفاً.

وفاز ايضاً، نادي ذي قار على فريق نادي السليمانية بنتيجة 31-18 هدف، وفاز فريق نادي نفط ميسان على فريق نادي الطلبة بنتيجة 32 - 26 هدفاً، كما فاز فريق نادي الفتوة على فريق نادي النصر بنتيجة 27-23 هدفاً، وفاز فريق نادي الكوت على فريق نادي الفوسفات بنتيجة 27 - 20 نقطة.

وكان مجلس ادارة اتحاد كرة اليد قرر تأجيل انطلاق الدوري العام الذي كان من المقرر انطلاقه في الثامن من الشهر الحالي الى الخامس عشر من الشهر نفسه وتأجيل انطلاق دوري الناشئين تولد 2006/2007 الذي كان من المقرر انطلاقه الخامس عشر من الشهر القادم الى السادس والعشرين من الشهر نفسه، بسبب تزامن الموعد السابق مع زيارة اربعينية الامام الحسين ومناسبة وفاة الرسول.