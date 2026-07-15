تسريبات مؤكدة: زيدان مدرباً للمنتخب الفرنسي

شفق نيوز- متابعة

بات أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان على أعتاب تولي القيادة الفني للمنتخب الفرنسي، خلفا للمدرب ديدييه ديشامب خلال الفترة المقبلة.

وكشف الصحفي الإيطالي المتخصص بسوق الانتقالات الاوروبية فابريزيو رومانو، أن هذه الخطوة تأتي بعد خروج المنتخب الفرنسي من نصف نهائي كأس العالم 2026، إثر خسارته أمام إسبانيا بهدفين دون رد في نصف نهائي مونديال 2026، لتنتهي بذلك حقبة ديشامب التي امتدت منذ عام 2012.

ويستعد زيدان لخوض أول تجربة تدريبية على مستوى المنتخبات، بعد غيابه عن العمل التدريبي منذ رحيله عن ريال مدريد في عام 2021، حيث صنع تاريخا استثنائيا مع النادي الملكي، بقيادته إلى ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، إلى جانب لقبين في الدوري الإسباني.