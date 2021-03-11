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الدوري الممتاز.. تسديدة فنزويلية وصاروخية محمد قاسم تنقلان الشرطة للمركز الثاني

Category: ريـاضة

Date: 2021-03-11T12:44:02+0000
الدوري الممتاز.. تسديدة فنزويلية وصاروخية محمد قاسم تنقلان الشرطة للمركز الثاني

شفق نيوز/ ضيف ملعب الكفل اليوم الخميس، مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة 23 لدوري الكرة العراقي الممتاز جمعت فريق نادي القاسم وضيفه فريق نادي الشرطة.

وانتهى اللقاء بفوز فريق نادي الشرطة بهدفين دون مقابل، جاء الهدف في الدقيقة 27 من الشوط الاول عن طريق المحترف الفنزويلي ريفاس بينما سجل محمد قاسم الهدف الثاني من تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة رفع فريق نادي الشرطة رصيده للنقطة الـ43 بالمركز الثاني مؤقتا لحين انتظار لقاء الزوراء والقوة الجوية التي ستقام اليوم على ملعب الشعب الدولي في الساعة الرابعة عصراً، فيما تجمد رصيد فريق نادي القاسم عند النقطة الـ21 بالمركز السابع عشر.

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