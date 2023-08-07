تسابق محموم في بورصة الانتقالات العراقية والزعيم يتمسك بحارسه للموسم السابع

شفق نيوز/ تواصل الأندية العراقية الممتازة، لا سيما الجماهيرية منها، سباق التعاقدات والاستغناءات مع لاعبين محليين ومحترفين استعداداً للموسم المقبل.

وجدد جلال حسن مع الزوراء لموسم آخر كحارس لمرمى الزعيم للموسم السابع توالياً

كما تعاقد نادي الزوراء مع اللاعب محمد علي عبود قادماً من القوة الجوية لموسم واحد .

ونفى عضو ادارة نادي الزوراء عبد الرحمن رشيد لوكالة شفق نيوز ان يكون مدرب الفريق المصري حسام البدري قد طلب من إدارة الزوراء إلغاء عقد الموريتاني حسن حويبيب ، موضحاً ان المدرب المصري لم يطلب من الادارة الغاء عقد حويبيب كما تناقل الخبر عبر المواقع وعدد من وسائل الإعلام .

وأكمل نادي مس رفسنجان جميع الامور وتبقى فقط الإعلان الرسمي عن ضم العراقي "علي كاظم" قادماً من القوة الجوية .

ودعّم مدافع فريق المصافي كرار أحمد صبري الخطوط الدفاعية لفريق النفط للموسم المقبل.

ورسميا وقع مدافع يسار فريق زاخو "تقي فلاح" على كشوفات فريق نفط الوسط.

وأعلنت إدارة نادي الحدود عن تعاقدها مع حارس مرمى فريق النجف "وسام محمد" لصفوف فريقها الكروي تحضيرا للموسم المقبل.