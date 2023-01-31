"تزوير تذاكر وعودة كاساس".. ماذا حدث في كلاسيكو العراق اليوم؟

شفق نيوز/ أفاد متعهد تذاكر مباراة الزوراء والقوة الجوية ضمن الدوري العراقي والتي جرت، مساء الثلاثاء، على ملعب الشعب الدولي في بغداد، بأن التذاكر "تم تزويرها من قبل مجهولين".

وقال علي فليح لوكالة شفق نيوز، إن اعداداً كبيرة من الجمهور بقي خارج الملعب من الذين اقتنوا تذاكر حقيقية بسبب امتلاء الملعب بأكمله".

واضاف "اننا رصدنا المزورين وحاولنا الإمساك بهم لكنهم لاذوا بالفرار بعد أن رموا التذاكر ارضاً ولم نتمكن من الإمساك بهم وتسليمهم للجهات الامنية".

وبين فليح، ان "نفس الحالة تكررت في ملعب البصرة ومن المؤسف والمعيب ان تحدث هذه الحالات بملاعبنا، سيما حينما يبقى مقتني التذاكر الحقيقية خارج الملعب ويدخل المزور ويأخذ مقعدا له".

وأشار "لقد بعنا التذاكر الخاصة بالجهة المكشوفة بخمسة آلاف دينار والمقصورة بعشرة آلاف، لكننا تفاجأنا بأنها تباع بمبالغ اعلى خارج الملعب عبر السوق السوداء".

وشهد لقاء اليوم بحسب زملاء اعلاميين شاهدوا الحالة وذكروها لوكالة شفق نيوز، عودة مدرب المنتخب العراقي الإسباني خيسوس كاساس وكادره المساعد الى مقر اقامته بعد أن وجد صعوبة بالدخول الى الملعب لمتابعة اللقاء بسبب الكثافة الجماهيرية.

هذا وانتهت مباراة "كلاسيكو" الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بالتعادل السلبي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من المرحلة الأولى.