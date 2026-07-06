ترمب يوضح: طلبت من "فيفا" مراجعة المخالفة وهم أبطلوا البطاقة الحمراء

شفق نيوز- متابعة

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الاثنين، أنه طلب من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، جياني إنفانتينو، مراجعة المخالفة التي حصل على إثرها المهاجم الأميركي فولارين بالوغون على بطاقة حمراء.

وبين ترامب: "لقد شاهدت ⁠اللعبة. لم تكن تلك مخالفة. كانا لاعبان يركضان بأقصى ​سرعة وتصادما".

وأشار إلى أن "⁠الفيفا اتخذت قرارا ​رائعا حقا بتعليق الإيقاف، وأعتقد أن قرار الحكم كان فظيعا".

وقال ترامب ​إن كل ما فعله هو أنه طلب مراجعة القرار. وأكد: "لم أملِ عليهم ما عليهم فعله. لا يمكنني أن أملي عليهم ​ما يجب ‌أن يفعلوه".

وأضاف أن "من المهم للمنتخب الأميركي أن ​يكون أفضل لاعبيه على أرض الملعب".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) قد علق عقوبة إيقاف المهاجم الأميركي فولارين بالوجون، إثر حصوله على بطاقة حمراء، بما يسمح له بالمشاركة في المباراة المقبلة أمام بلجيكا، وذلك بعد دعوة وجهها ترمب إلى رئيس الفيفا جياني إنفانتينو لإعادة النظر في القضية.

من جانبه شدد مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الرياضة جلين ميكاليف، يوم الاثنين، ضرورة ابتعاد القرارات الرياضية عن التدخلات السياسية، وذلك على خلفية الجدل بشأن تدخل الرئيس الأميركي دونالد ترمب في قضية لاعب منتخب أميركا فولارين بالوجون.

وقال ميكاليف، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "القرارات المتعلقة بالقواعد الرياضية والشؤون الرياضية هي من اختصاص الهيئات الرياضية، وليس السياسيين، والتأثير على القرارات الرياضية من شأنه أن يقوض استقلالية الرياضة".