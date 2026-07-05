ترمب يشكر "فيفا" بعد إلغاء طرد لاعب أميركي في المونديال

شفق نيوز- واشنطن

شكر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأحد، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على الاستجابة لإلغاء بطاقة حمراء بحق المهاجم الأميركي فولارين بالوغون.

وقال ترمب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" تابعتها وكالة شفق نيوز: "شكراً للفيفا على فعل الصواب، وإنصافها من ظلم فادح".

وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي أن المهاجم الأميركي فولارين بالوغون سيكون متاحاً، للمشاركة في مباراة دور الـ16 من كأس العالم ضد بلجيكا، على الرغم من طرده في المباراة التي فاز فيها فريقه على البوسنة والهرسك في الدور السابق.

وكانت (فيفا) قد أعلنت في بيان على موقعها الإلكتروني، أنه "بموجب المادة 27 من لوائح الانضباط، يُعلّق تنفيذ الإيقاف التلقائي للاعب الأميركي فولارين بالوجون لمدة عام واحد كفترة اختبار"، ما يتيح له المشاركة في مواجهة بلجيكا غداً الاثنين على ملعب سياتل ضمن منافسات دور الـ16.

ويُعد هذا القرار من الأمور الاستثنائية النادرة التي لم تشهدها الملاعب الدولية كثيراً، حيث نادراً ما تلجأ لجنة الانضباط إلى تعليق عقوبات الطرد التلقائية في البطولات الكبرى.

غير أن القرار يحمل شرطاً صارماً، إذ سيتم تطبيق عقوبة الإيقاف حال تلقي بالوجون بطاقة حمراء مرة أخرى خلال عام بسبب اللعب الخشن، كما ستُضاف العقوبة الجديدة إليها في ذلك الوقت، ما يجعل اللاعب تحت المراقبة المشددة طوال الفترة المقبلة.

ورحّب الاتحاد الأميركي لكرة القدم بالقرار، مؤكداً في بيان رسمي: "نقبل قرار لجنة الانضباط، ويسرّنا أن فولارين بالوجون مؤهل للمشاركة غداً. ينصبّ تركيزنا بالكامل على مباراة دور الـ16 ضد بلجيكا، ونتطلع إلى الدعم المتواصل من جماهيرنا الرائعة".

وكان بالوغون قد افتتح التسجيل للولايات المتحدة في الدقيقة 45 من فوزها 2-0 على البوسنة والهرسك، قبل أن يتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 64 بسبب تدخل عنيف على المدافع طارق محرموفيتش، في موقف أثار جدلاً واسعاً حول قسوة القرار التحكيمي.

ولم يطرد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً إلا بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد، وقال مدرب المنتخب الأميركي ماوريسيو بوكيتينو، إن هذه المخالفة لم تستحق البطاقة الحمراء على الإطلاق.

وتتمتع لجنة الانضباط التابعة لـ"فيفا" بسلطة تقديرية لتعليق تنفيذ العقوبة التأديبية كلياً أو جزئياً.