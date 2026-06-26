تركيا تودع المونديال بانتصار مثير واليابان والسويد إلى دور الـ32

شفق نيوز- متابعة

حقق المنتخب التركي فوزاً شرفياً مثيراً على نظيره الأميركي بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم الجمعة، على ملعب لوس أنجلوس، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الرابعة في بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وافتتح المنتخب الأميركي التسجيل مبكراً عبر المدافع أوستون ترستي في الدقيقة الثالثة، مستغلاً البداية القوية لأصحاب الأرض، قبل أن ينجح المنتخب التركي في استعادة توازنه سريعاً بعدما أدرك أردا غولر التعادل في الدقيقة العاشرة.

وواصل المنتخب التركي أفضليته الهجومية، ليضيف أوركون كوكتشو الهدف الثاني في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم تركيا بنتيجة 2-1.

وفي الشوط الثاني، أعاد سيباستيان بيرهالتر المباراة إلى نقطة البداية بتسجيله هدف التعادل للولايات المتحدة في الدقيقة 49، قبل أن يخطف كان أيهان هدف الفوز القاتل للمنتخب التركي في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع (90+7).

ورغم الخسارة، حافظ المنتخب الأميركي على صدارة المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما جاء المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، متفوقاً بفارق الأهداف على منتخب باراغواي صاحب المركز الثالث بالرصيد نفسه، بينما أنهى المنتخب التركي مشواره في المركز الرابع برصيد 3 نقاط، ليودع البطولة.

وفي المجموعة السادسة، حجز منتخبا اليابان والسويد مقعديهما في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد تعادلهما 1-1 في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الجمعة على ملعب "دالاس"، في ختام منافسات المجموعة.

وتأهل المنتخب الياباني إلى دور الـ32 وصيفًا للمجموعة السادسة، فيما صعد المنتخب السويدي بعدما ضمن مكانه ضمن أفضل ثمانية منتخبات احتلت المركز الثالث في دور المجموعات.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف في الدقيقة 56 عبر دايزن مايدا، قبل أن يدرك المنتخب السويدي التعادل سريعًا في الدقيقة 62 عن طريق أنتوني إيلانغا.

وكاد المنتخب السويدي أن يخطف الفوز في الدقائق الأخيرة، إلا أن تألق الحارس الياباني زيون سوزوكي حال دون ذلك.

ومنح التعادل كل منتخب نقطة واحدة، ليرفع المنتخب الياباني رصيده إلى 5 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف المنتخب الهولندي المتصدر، فيما رفع المنتخب السويدي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث، ليضمن التأهل.

وفي مواجهة أخرى، أسدل المنتخب التونسي الستار على مشاركته في كأس العالم 2026 بهزيمة جديدة، بعدما سقط أمام هولندا بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليودع البطولة من دون أي نقطة، مختتمًا واحدة من أسوأ مشاركاته في تاريخ المونديال.