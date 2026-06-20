تركيا تتلقى خسارتها الثانية في المونديال.. والبرازيل والمغرب يقتربان من التأهل

شفق نيوز- متابعة

تلقى منتخب تركيا، صباح اليوم السبت، خسارته الثانية في نهائيات كأس العالم 2026، بعد سقوطه أمام باراغواي بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، فيما حقق المنتخب البرازيلي فوزه الأول في البطولة، واقترب المغرب من بلوغ دور الـ32.

وجرت مباراة تركيا وباراغواي على ملعب سان فرانسيسكو في الولايات المتحدة، وانتهى شوطها الأول بتقدم باراغواي بهدف مبكر سجله غالارزا فوندا في الدقيقة الثانية بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فيما أكمل المنتخب الفائز اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد الميرون ريجالا في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني فرض المنتخب التركي سيطرته على مجريات اللعب وكثف محاولاته الهجومية، إلا أنه اصطدم بالتنظيم الدفاعي لباراغواي وأهدر عدة فرص للتسجيل، ليحافظ الأخير على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وتعد هذه الخسارة الثانية لتركيا في البطولة بعد سقوطها في الجولة الأولى أمام أستراليا بهدفين دون مقابل، فيما عوضت باراغواي خسارتها الافتتاحية أمام الولايات المتحدة بنتيجة (4-1).

وفي المجموعة الثالثة، حقق المنتخب البرازيلي فوزه الأول في البطولة بعد تغلبه على هايتي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت بمدينة فيلادلفيا.

وسجل ماتيوس كونيا الهدفين الأول والثاني للبرازيل في الدقيقتين 23 و36، قبل أن يضيف فينيسيوس جونيور الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط ليتصدر المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المنتخب المغربي صاحب المركز الثاني.

بدوره، اقترب المنتخب المغربي من حجز بطاقة التأهل إلى دور الـ32 بعد فوزه على إسكتلندا بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب جيليت في فوكسبورو بضواحي بوسطن.

وسجل إسماعيل صيباري هدف المباراة الوحيد بعد 71 ثانية فقط من انطلاق اللقاء، ليمنح "أسود الأطلس" أول انتصار لهم في النسخة الحالية بعد تعادلهم مع البرازيل (1-1) في الجولة الافتتاحية، كما سجل الهدف الأسرع في البطولة حتى الآن.