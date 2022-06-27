"تركوا مؤتمرهم وجاءوا لضربي".. نائب رئيس الأولمبية يشكو عددا من أعضاء الهيئة العامة للشرطة

شفق نيوز / أعلن النائب الأول لرئيس اللجنة الأولمبية أياد نجف، اليوم الاثنين، تعرضه للاعتداء الجسدي واللفظي، من قبل أعضاء في الهيئة العامة للاتحاد، وفيما بيّن أنه اقام دعوى قضائية ضد المعتدين، اكد ان الاتحاد سيقيم بدوره دعوى قضائية أيضا ضدهم.

وقال النائب الاول لرئيس اللجنة الاولمبية، رئيس اتحاد الجمناستك العراقي أياد نجف إن "عدداً من أعضاء الهيأة العامة باتحاد الجمناستك المعارضين تهجموا عليه في مقره بالاتحاد" .

وأضاف نجف لوكالة شفق نيوز؛ إن "عددا من الأعضاء عزموا على عقد مؤتمر انتخابي لطرح الثقة والمقرر اليوم في فندق الانتر ببغداد في الساعة الخامسة رغم أن اجتماعهم غير شرعي ولا قانوني ولم تصادق عليه وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والاتحادين الدولي والعراقي للجمناستك لكن المؤتمر لم يتم رغم الإعلان عنه".

وتابع نائب رئيس الاتحاد ان "هؤلاء الأعضاء وبدل أن يتوجهوا الى المؤتمر جاءوا الى مقر الاتحاد وتجاوزوا بالكلام والاعتداء عليّ واعتدوا علي جسدياً"، مبينا أنهم "تجاوزوا على القانون ما دفعني لتقديم شكوى ضد المعتدين في احد مراكز شرطة بغداد لاسترداد حقي بعد القيام بالتجاوز عليّ بمقر عملي لأن البلد فيه قانون ولا يحق لأحد التجاوز على الاخرين بدون حق وخارج الأطر القانونية".

وأشار نجف الى أن "الاتحاد سيحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة المخالفين للقانون"، داعياً الاندية الاعضاء الى "عدم التعامل مع الطلبات غير الشرعية للمعتدين".

وكان عدد من أعضاء الهيئة العامة طلبوا عقد اجتماع لطرح الثقة عن رئيس اتحاد اللعبة اياد نجف الياس.

وقد اعترضت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الاولمبية والاتحاد الدولي للعبة والاتحاد العراقي على ذلك وأعلنت هذه الجهات عدم الاعتراف بالاجتماع المقرر انعقاده يوم 27 من الشهر الجاري.

وأشار بيان الاتحاد العراقي للجمباز الى ورود رسالة من الأمين العام للاتحاد الدولي للجمناستك نيكولاس بومبين الى رئيس الاتحاد العراقي للعبة جاء فيها، اشكرك على رسالتك والمعلومات التي زودتنا بها. في الحقيقة، انه من الضروري أن يتم احترام النظام الداخلي للاتحاد. كما من الواضح فإنه لن اقبل بالتواصل مع الشخص الذي ذكرته إذا ما حاول الاتصال بي، لان تواصلنا مع العراق حصرا بالرئيس اياد نجف الياس.