ترقب لنهائي دوري الأمم الأوروبية.. موعد وتفاصيل المباراة

شفق نيوز / يترقب عشاق كرة القدم، نهائياً مثيراً لدوري الأمم الأوروبية، يوم الأحد القادم 18 يونيو/حزيران الجاري، على ملعب "فينورد" في هولندا، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت السعودية.

وينتظر منتخب كرواتيا في المباراة النهائية، الفائز من مباراة إسبانيا ضد إيطاليا في النصف النهائي الآخر والذي سيقام الليلة عند الساعة 21:45 بتوقيت السعودية.

وبلغت كرواتيا نهائي دوري الأمم الأوروبية 2022-2023، بعد الفوز على هولندا 4-2، في اللقاء الذي أقيم أمس الأربعاء، على ملعب "فيجينورد"، في نصف نهائي البطولة.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، وتذاع على القناة beIN Sports 1 HD Premium.

وتتكون الأدوار النهائية للبطولة التي تقام النسخة الثالثة منها، بعد أن توجت البرتغال بالنسخة الأولى، وفرنسا بالنسخة الثانية، من دورين فقط، نصف النهائي والنهائي، ويلتقي الفائزان من الدور الأول بعضهما البعض في الثاني، على أن يتواجه الخاسران في لقاء تحديد المركز الثالث.

وتعتبر بطولة دوري الأمم الأوروبية، هي بطولة ودية بالأساس تجمع منتخبات أوروبا بالكامل الـ55 منتخبا، إلا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، وضع نظاما حديثا للمسابقة بحيث تؤثر على بعض المقاعد في بطولة كأس أمم أوروبا "اليورو".