ترقب لمعاقبة القاسم بعد رفض خوض لقائه أمام أربيل

شفق نيوز / أعلنت إدارة نادي القاسم، بشكل رسمي عدم حضورها لمباراتها أمام أربيل المقررة اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، فيما أكد اتحاد الكرة عدم حصول موافقة على اعتذار النادي، وبالتالي قد يتعرض لعقوبات.

وقال مدير المكتب الاعلامي لنادي القاسم، نوفل سلمان الجنابي، لوكالة شفق نيوز، إن "فريق نادي القاسم لم يحضر لمباراته أمام أربيل لخوض مباراته ضمن منافسات الجولة الاخيرة للدوري الممتاز بسبب الضائقة المالية وكذلك بسبب انتهاء عقود اللاعبين ومغادرة المحترفين للفريق وعودتهم لبلدانهم".

وأضاف، أن "النادي يعاني ضائقة مالية كبيرة ولم يتمكن من إرسال فريقه"، موضحاً أن "السفر إلى أربيل مكلف ويصل إلى سبعة ملايين دينار".

ونوه الجنابي، إلى أن "النادي عانى كثيرا خلال منافسات الدوري الذي شهد توقفا لثلاث مرات وخلال هذه الفترة في حين الرواتب والاستحقاقات المادية مستمرة في التوزيع شهرياً، رغم أن الميزانية غير كافية ابداً وقدرها 160 مليون دينار سنوياً، يذهب منها 53 مليوناً رواتب شهرية".

من جانبها، أكدت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أن نادي القاسم لم يحصل على موافقة الاتحاد، بخصوص عدم خوضها للقاء اليوم أمام أربيل في لقاء أخير للفريقين ضمن منافسات الدوري الممتاز.

وقال عضو لجنة المسابقات نجم الأوسي، لوكالة شفق نيوز، إنه "في حال عدم خوض القاسم اليوم مباراته أمام أربيل فستكون هناك عقوبات تترتب على نادي القاسم من قبل الاتحاد، لمخالفته النظام واللوائح".

وكان من المقرر أن يلتقي فريقا أربيل والقاسم، على ملعب فرانسو حريري بأربيل، في الساعة التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة للدوري العراقي الممتاز للموسم 2022-2023.