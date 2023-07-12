ترقب للجولة 37.. هل تحسم لقب الدوري العراقي الممتاز؟

شفق نيوز / تنطلق يوم السبت المقبل منافسات الجولة 37 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بإقامة خمس مواجهات مصيرية على مستوى جدول الترتيب.

ويستهل فريقا الطلبة ونوروز، مباريات هذه الجولة، في الساعة الخامسة والنصف عصرا على ملعب الشعب الدولي، بينما تقام ثلاث مواجهات في الساعة الثامنة إلا ربع مساءً، يستضيف في الأولى دهوك على ملعبه نادي الحدود، ويلاقي نفط ميسان على ملعب ميسان الأولمبي ضيفه الشرطة، بينما يلاقي الكهرباء ضيفه الديوانية على ملعب الزوراء.

هذا من المقرر أن تقام مباراة واحدة في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الشعب الدولي تجمع فريقي القوة الجوية بضيفه زاخو .

وتتواصل منافسات الجولة في اليوم التالي الأحد بإقامة خمس مواجهات متبقية من الجولة، اذ تجمع أولى المباريات فريقي القاسم بضيفه نفط الوسط على ملعب الشعب الدولي في بغداد.

هذا وستقام مباراتان مساء الأحد، عند الساعة الثامنة إلا ربع، تجمع الأولى فريقي نفط البصرة بضيفه الصناعة على ملعب الفيحاء، وتقام المباراة الثانية بين فريقي كربلاء وضيفه النفط على ملعب كربلاء الدولي، فيما سيحتضن ملعب فرانسو حريري مباراة أصحاب الأرض والجمهور أربيل مع فريق النجف عند الساعة التاسعة مساءً.

ويختتم فريقا الزوراء وضيفه الكرخ على ملعب الاول، منافسات الجولة 37، عند الساعة العاشرة مساءً.

ويتصدر الشرطة ترتيب فرق الدوري الممتاز بعد انتهاء الجولة 36 برصيد 76 نقطة يليه القوة الجوية بالوصافة برصيد 72 نقطة ثم الزوراء ثالثا برصيد 64 نقطة فالطلبة رابعاً برصيد 60 نقطة.