ترقب لبديل إيران في المونديال.. والعراق يكمل تأشيرات المكسيك

شفق نيوز- بغداد

تتواصل التكهنات بشأن المنتخب الذي سيحل بديلاً عن إيران في نهائيات كأس العالم 2026 بعد إعلان انسحابها، فيما تبرز ثلاثة منتخبات كأبرز المرشحين لشغل المقعد الشاغر.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن الصورة لم تتضح بشكل كامل حتى الآن بشأن آلية اختيار البديل، مبيناً أن ثلاثة منتخبات تتصدر الترشيحات هي العراق وإيطاليا والإمارات.

وأضاف أن المنتخب الذي سيحصل على المقعد سيقع في مجموعة تضم بلجيكا المصنفة تاسعاً عالمياً، ومصر المصنفة الحادية والثلاثين، ونيوزيلندا المصنفة الخامسة والثمانين.

وأوضح أن سيناريو الاختيار يعتمد على الآلية التي قد يعتمدها الاتحاد الدولي لكرة القدم‘ فإذا تم الاحتكام إلى التصنيف العالمي فقد تميل الحظوظ لصالح إيطاليا، أما إذا جرى اعتماد التصنيف الآسيوي فسيكون المنتخب العراقي الأقرب لنيل بطاقة التأهل، فيما ستخوض الإمارات الملحق العالمي، وفي حال تم اعتماد صاحب المركز الثالث في مجموعة إيران، فقد تحل الإمارات مباشرة مكان المنتخب الإيراني.

وأشار إلى أن الاتحادات الكروية للمنتخبات الثلاثة ما تزال تترقب الإعلان الرسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن المنتخب الذي سيحصل على المقعد الشاغر.

من جهتها، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أن منتخبي العراق والإمارات يعدان من أبرز المرشحين للاستفادة من قرار انسحاب إيران من كأس العالم 2026.

وبحسب مصادر داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن البديل المحتمل للمنتخب الإيراني يرجح أن يكون من قارة آسيا، لافتة إلى أن المنتخب العراقي قد يكون في مقدمة المرشحين لشغل المقعد في حال عدم تأهله عبر الملحق العالمي، بينما قد تؤول الفرصة إلى الإمارات إذا تمكن العراق من حسم بطاقة التأهل.

ورغم هذه السيناريوهات، لم يصدر حتى الآن أي قرار رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الذي أكد أن تركيزه ما يزال منصباً على إقامة البطولة في موعدها المقرر في 11 حزيران/ يونيو بمشاركة جميع المنتخبات المتأهلة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مخول في اتحاد الكرة العراقي، لوكالة شفق نيوز، بأن خمسين لاعباً من المنتخب العراقي لكرة القدم حصلوا على تأشيرة الدخول إلى المكسيك.

ومن المقرر أن يعلن مدرب المنتخب العراقي، غراهام أرنولد، خلال الأيام القليلة المقبلة القائمة النهائية للاعبين الذين سيمثلون العراق، تمهيداً لتوجه بعثة المنتخب إلى المكسيك نهاية الأسبوع المقبل.

وسيخوض المنتخب العراقي مشاركته هناك استعداداً لمواجهة منافسه في الملحق العالمي يوم 31 من الشهر الحالي أمام الفائز من لقاء بوليفيا وسورينام، أو المشاركة مباشرة في نهائيات كأس العالم في حال أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم ذلك، على أن تنطلق البطولة في 11 حزيران / يونيو المقبل.

من جانبها، قالت ممثلة المكسيك لتنظيم كأس العالم، غابرييلا كويفاس، إنه "لا توجد اتصالات رسمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تأجيل موعد مباراة العراق في الملحق العالمي"، مؤكدة أن المباراة أمام الفائز من مواجهة بوليفيا وسورينام قائمة في موعدها المحدد في 31 من الشهر الحالي.

وأضافت أن وزارة الخارجية المكسيكية تعمل حالياً على استكمال جميع الإجراءات اللازمة لإصدار التأشيرات الخاصة بوفد منتخب العراق، مشيرة إلى أن القوانين في المكسيك تفرض على أي شخص، حتى لو كان لاعباً، التقدم بطلب للحصول على التأشيرة.