ترشيح لاعب التنس العراقي حسن علي حاتم لبطولة آسيوية مصنفة عالميا

شفق نيوز/ رشح الاتحاد الاسيوي للعبة التنس، اللاعب العراقي حسن علي حاتم، للمشاركة في اقوى البطولات الآسيوية المقرر اقامتها في الهند، وهي بطولة مصنفة عالميا.

وقال رئيس الاتحاد العراقي للعبة سيف العگيلي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مشاركة لاعب منتخبنا تأتي بعد حصوله على المركز 19 في بطولة آسيا الاخيرة، والذي يعد مركزاً مصنفاً حسب الترتيب القاري".

وأضاف "لقد تم استحصال الموافقة الرسمية من قبل الاتحاد بمشاركة اللاعب حسن علي حاتم في البطولة الآسيوية التي ستقام في نيودلهي الهندية للفترة من 4/20 الحالي ولغاية 5/5 المقبل"، موضحاً أن "البطولة تستمر لمدة 14 يوماً يتخللها معسكرا تدريبيا بأشراف مدربي الاتحاد الدولي، وسيرافق البطل حسن علي مدرب المنتخب العراقي لفئة دون 14 سنة بهاء الدين علي".

وتابع أنه "لأول مرة في تاريخ التنس العراقي يشارك سبعة لاعبين حاصلين على تصنيف دولي في بطولات الاتحاد الدولي وبطولات الاتحاد الآسيوي"، مشدداً على "ضرورة دعم هذه النخبة والاستمرار في مشاركاتهم في الاستحقاقات الخارجية المهمة".