ترشح 8 فرق من الدوري الممتاز للمرحلة الحاسمة لبلوغ "نجوم العراق"

شفق نيوز/ تأهلت أربعة أندية بشكل رسمي من المجموعة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد، إلى الدور الحاسم المؤهل لدوري نجوم العراق، وهي الگرمة والبيشمرگة والناصرية والاتصالات.

وجرت اليوم خمس مواجهات ضمن الجولة 22 والأخيرة من منافسات المجموعة الأولى للدوري الممتاز، وكانت النتائج، فوز الاتصالات على الشرقاط 6–1، والفهد على ميسان 3–0، وعفك على الگرمة 3–2، ونادي الحسين على مصافي الجنوب 2–1، وتعادل البيشمرگة مع الناصرية 1–1.

وحسمت أربعة فرق تأهلها يوم أمس السبت التصفيات الأخيرة والحاسمة والتي جاءت حسب الترتيب، فريق ديالى، يليه الجولان، ثم المصافي، وأخيراً الرمادي.