ترجيحات الحظ تبتسم لرديف الجوية على حساب النوارس

شفق نيوز/ تغلب رديف فريق القوة الجوية، اليوم الجمعة على نظيره رديف الزوراء في الدور نصف النهائي ضمن بطولة دوري الرديف على ملعب نادي الزوراء .

وتاهل رديف القوة الجوية الى المباراة النهائية لبطولة دوري الرديف بعد تغلبه على الزوراء بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة تسعة اهداف لثمانية وكان رديف القوة الجوية تاهل الى الدور نصف النهائي بعد الفوز على الطلبة بهدف دون رد.

ويشرف على تدريب فريق رديف الطلبة لاعب المنتخب الوطني السابق المدرب مثنى خالد وجهازه المساعد المؤلف من مخلد علي واكرم هاشم ومدرب حراس المرمى باسم خميس ومدرب اللياقة البدنية فاروق عبد جاسم.

فيما يشرف على تدريب فريق رديف الطلبة لاعب المنتخب الوطني السابق المدرب مثنى خالد وجهازه المساعد المؤلف من مخلد علي واكرم هاشم ومدرب حراس المرمى باسم خميس ومدرب اللياقة البدنية فاروق عبد جاسم.