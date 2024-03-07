ترتيب أندية دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 18

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، ترتيباً جديداً لأندية دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة الثامنة عشر من المرحلة الأولى.

وبحسب الترتيب الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فما زال فريق القوة الجوية منفرداً بالصدارة برصيد 44 نقطة، يليه بالوصافة فريق الشرطة برصيد 39 نقطة، ثم زاخو ثالثاً برصيد 32 نقطة، ودهوك رابعاً برصيد 28 نقطة.

فيما جمعت ثلاثة فرق 27 نقطة وتفاوتت بفارق الأهداف، حيث جاء الطلبة خامساً، ثم نوروز سادساً، والزوراء بالمركز السابع، وحلّ الحدود بالمركز الثامن برصيد 26 نقطة، يليه النفط بالمركز التاسع برصيد 24 نقطة.

كما جمعت ثلاثة فرق 23 نقطة واختلف ترتيبها بفارق الأهداف، إذ جاء نفط ميسان بالمركز العاشر، والميناء بالمركز 11، والنجف بالمركز 12، بينما جمع أربيل 20 نقطة بالمركز 13، وبنفس رصيد أربيل جاء الكهرباء بالمركز 14.

وحلّ كربلاء بالمركز 15 برصيد 19 نقطة، ونفط البصرة بالمركز 16 برصيد 18 نقطة، ثم الكرخ بالمركز 17 برصيد 17 نقطة، فنادي القاسم بالمركز 18 برصيد 12 نقطة، وبنفس رصيد القاسم جاء أمانة بغداد بالمركز 19 بفارق الأهداف، وبالمركز 20 جاء فريق نفط الوسط برصيد 8 نقاط.