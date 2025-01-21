ترتيب نجوم العراق.. الزوراء يتمسك بالصدارة يلاحقه الشرطة وصراع بين الجوية وزاخو

شفق نيوز/ تمسك فريق الزوراء بالصدارة بعد انتهاء الجولة الـ 15 لمنافسات دوري نجوم العراق لكرة القدم، برصيد 31 نقطة، يلاحقه فريق الشرطة بالمركز الثاني برصيد 30 نقطة.

وحصل فريقان آخران على 28 نقطة بفارق المواجهات، حيث حلّ القوة الجوية بالمركز الثالث، بينما حلّ زاخو رابعا، في حين حصل فريقان على 27 نقطة وبفارق المواجهات حيث جاء دهوك في المركز الخامس، وحلّ الطلبة بالمركز السادس.

أما المركز السابع فقد جاء نادي النفط برصيد 24 نقطة، بينما حصل فريقان على 22 نقطة وبفارق المواجهات، حيث جاء نفط ميسان بالمركز الثامن، بينما حل فريق اربيل بالمركز التاسع.

فريقان آخران في الدوري حصلا على 21 نقطة وبفارق المواجهات، حيث جاء فريق النجف بالمركز العاشر برصيد 21 نقطة، بينما حلّ فريق القاسم بالمركز 11، ثم جاء فريق الكرمة في المركز الـ 12 برصيد 20 نقطة.

فريق نادي الميناء بدوره جاء بالمركز الـ 13 برصيد 19 نقطة، فيما حصل فريقان على 18 نقطة وبفارق المواجهات، حيث جاء الكهرباء بالمركز الـ 14 ، يليه نوروز بالمركز الـ 15.

وكان المركز الـ 16 من نصيب فريق كربلاء برصيد 15 نقطة، يليه فريق نفط البصرة برصيد 14 نقطة بالمركز الـ 17، ثم فريق الكرخ في المركز الـ 18 برصيد 12 نقطة، ثم الحدود بالمركز الـ 19 برصيد ست نقاط، وجاء ديالى بالمركز الأخيرة برصيد خمس نقاط.