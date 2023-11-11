ترتيب فرق دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الرابعة: الصقور يتمسكون بالصدارة

شفق نيوز/ نجح فريق القوة الجوية التمسك بصدارة دوري نجوم العراق بعد نهاية الجولة الرابعة برصيد 12 نقطة، بينما حل نادي الشرطة ثانيا برصيد 9 نقاط.

وجاء نادي دهوك ثالثا برصيد 8 نقاط، فالزوراء رابعاً برصيد 7 نقاط، يليه الحدود بفارق الأهداف بالمركز الخامس، ثم القاسم بنفس الرصيد سادسا بفارق الأهداف.

وحصلت ستة اندية على رصيد خمس نقاط لكن فارق الأهداف جعلها تتفاوت بالمراكز، حيث حل نادي كربلاء سابعاً، ونفط البصرة ثامناً، والكهرباء تاسعاً، والنفط عاشراً، ونفط ميسان بالمركز 11، والنجف بالمركز 12.

كما حصلت خمسة فرق على اربعة نقاط، وايضاً فارق الاهداف جعلها تتبوأ مراكز متفاوتة، ليحل فريق الطلبة بالمركز 13، وفريق امانة بغداد بالمركز 14، وفريق الكرخ بالمركز 15، وفريق نوروز بالمركز 16 وفريق اربيل بالمركز 17، وفريق زاخو بالمركز 18 برصيد ثلاث نقاط، وفريق نفط الوسط بالمركز 19 برصيد نقطتين، وأخيرا فريق الميناء بالمركز 20 بنقطة واحدة.

وكان الاتحاد العراقي اعلن ايقاف الدوري بعد انتهاء الجولة الرابعة لتجمع المنتخب الوطني استعدادا للقاء منتخبي إندونيسيا وفيتنام ضمن منافسات آسيا المزدوجة.