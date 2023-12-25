ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 11.. الصقور بالصدارة

شفق نيوز/ تصدر نادي القوة الجوية ترتيب أندية دوري نجوم العراق لكرة القدم بعد انتهاء الجولة الحادية عشر برصيد 26 نقطة يلاحقه نادي الشرطة الذي يحتل مركز الوصافة برصيد 25 نقطة.

ويأتي نادي الزوراء ثالثاً برصيد 19 نقطة، ونادي نوروز رابعا برصيد 18 نقطة، ثم نادي نفط ميسان خامسا برصيد 17 نقطة، ثم الطلبة سادساً برصيد 16 نقطة، يليه نادي الحدود سابعاً برصيد 15 نقطة، وبنفس الرصيد نادي دهوك لكن بفارق الأهداف عن الحدود الذي يأتي بالمركز الثامن.

وجاء نادي زاخو بالمركز التاسع برصيد 14 نقطة، وبنفس الرصيد نادي النفط لكنه يتخلف بفارق الاهداف عن نادي زاخو ليأتي بالمركز العاشر.

وبرصيد 13 نقطة يأتي نادي النجف بالمركز 11، وبالمركز 12 ياتي الكهرباء برصيد 12 نقطة، وبنفس الرصيد يأتي الميناء لكنه يتخلف بفارق الاهداف عن الكهرباء ليكون بالمركز 13.

وجمعت ثلاثة اندية 11 نقطة وبفارق الأهداف جعل نادي نفط البصرة بالمركز 14، يليه بالمركز 15 نادي اربيل، ثم نادي امانة بغداد بالمركز 16.وجمعت ثلاثة اندية 10 نقاط، وفارق الأهداف جعل نادي الكرخ بالمركز 17، يليه بالمركز 18 نادي القاسم، ثم نادي كربلاء بالمركز 19، واخيرا ياتي نفط الوسط بالمركز 20 برصيد 5 نقاط .