ترتيب فرق دوري نجوم العراق.. الشرطة ينفرد بالصدارة وصراع البقاء في المراكز الأخيرة

شفق نيوز/ تمسك فريق الشرطة بصدارة ترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد انتهاء الجولة 23 برصيد 54 نقطة، يلاحقة القوة الجوية الذي تأجلت مبارياته لارتباط عدد من لاعبيه بالمنتخب الاولمبي برصيد 49 نقطة.

في حين قفز الزوراء للمركز الثالث برصيد 40 نقطة، وجاء زاخو رابعاً برصيد 37 نقطة، ثم النفط خامساً برصيد 36 نقطة، وحل دهوك سادساً برصيد 35 نقطة، والنجف بالمركز السابع برصيد 34 نقطة، ثم نوروز ثامناً برصيد 33 نقطة، والحدود بالمركز التاسع برصيد 32 نقطة وبعده الطلبة الذي تأجلت مبارياته لارتباط عدد من لاعبيه بالأولمبي بالمركز العاشر برصيد 31 نقطة.

وجاء نفط ميسان بالمركز 11 برصيد 29 نقطة، وحل الكهرباء بالمركز 12 برصيد 27 نقطة، وجاء الميناء بالمركز 13 بنفس رصيد الكهرباء لكن بفارق الاهداف عنه، ثم الكرخ بالمركز 14 برصيد 24 نقطة، وحل اربيل بالمركز 15 برصيد 23 نقطة.

وفي المراكز الخمسة الأخيرة حل فريق كربلاء بالمركز 16 برصيد 23 نقطة، ونفط البصرة بالمركز 17 برصيد 21 نقطة، ثم القاسم بالمركز 18 برصيد 17 نقطة، ويليه أمانة بغداد بالمركز 19 برصيد 15 نقطة، ويأتي بالمركز الأخير نفط الوسط برصيد 11 نقطة.