ترتيب فرق الدوري الممتاز.. الشرطة يتصدر والديوانية يشارف على الهبوط

شفق نيوز/ استعاد فريق نادي الشرطة صدارة ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز لكرة، بعد فوزه ليلة أمس على فريق الطلبة، ونجاح فريق دهوك بالصمود أمام القوة الجوية وإنهاء المباراة بالتعادل، ما سمح لـ"القيثارة الخضراء" بالعودة إلى الصدارة.

وبعد انتهاء منافسات الجولة السادسة والعشرين ليلة أمس الأحد، عاد فريق الشرطة إلى الصدارة برصيد 54 نقطة، حينما قدم دهوك خدمة مجانية لـ"القيثارة" بتعادله سلبياً مع القوة الجوية الذي تراجع بهذا التعادل الى مركز الوصافة برصيد 52 نقطة.

بينما جاء فريق الزوراء ثالثاً برصيد 51 نقطة، ثم الكهرباء رابعاً برصيد 49 نقطة، ففريق الطلبة بالمركز الخامس برصيد 43 نقطة.

وفي المركز السادس يأتي فريق النجف برصيد 38 نقطة، ثم نفط ميسان سابعاً برصيد 38 نقطة بفارق الاهداف، يليه الكرخ بالمركز الثامن برصيد 37 نقطة، ثم دهوك بالمركز التاسع برصيد 37 نقطة بفارق الاهداف، فأربيل بالمركز العاشر برصيد 35 نقطة.

وفي المركز الحادي عشر فريق كربلاء برصيد 34 نقطة، ونوروز بالمركز 12 برصيد 34 نقطة بفارق الاهداف، ثم الحدود بالمركز 13 برصيد 34 نقطة بفارق الاهداف، يليه نفط البصرة بالمركز 14 برصيد 33 نقطة ، ثم فريق نفط الوسط بالمركز 15 برصيد 31 نقطة.

وفي المركز السادس عشر فريق زاخو برصيد 27 نقطة، ثم فريق القاسم بالمركز 17 برصيد 23 نقطة، يليه النفط بالمركز 18 برصيد 21 نقطة، والصناعة بالمركز 19 برصيد 17 نقطة، وأخيراً فريق الديوانية الذي شارف على الهبوط بنسبة كبيرة جداً إلى دوري الدرجة الأولى حيث يحتل المركز 20 برصيد 7 نقاط فقط.