ترتيب فرق الدوري الممتاز: الجوية يقف أولاً يليه الشرطة والطلبة ثالثاً

شفق نيوز/ بعد انتهاء الجولة 17 اتضح ترتيب فرق الدوري العراقي الممتاز.

وجاء فريق القوة الجوية بالمركز الأول برصيد 35 نقطة، وحل الشرطة ثانيا بنفس الرصيد بفارق الأهداف، وجاء الطلبة ثالثا برصيد 33 نقطة، والزوراء رابعا برصيد 32 نقطة، الكهرباء خامسا برصيد 32 نقطة، دهوك سادسا برصيد 30 نقطة، النجف سابعا برصيد 26 نقطة، نفط ميسان ثامنا برصيد 25 نقطة، نفط البصرة تاسعا برصيد 24 نقطة ، والكرخ عاشرا برصيد 22 نقطة، والحدود بالمركز 11 برصيد 22 نقطة، وزاخو بالمركز 12 برصيد 21 نقطة، ونوروز بالمركز 13 برصيد 21 نقطة، وكربلاء بالمركز 14 نقطة برصيد 20 نقطة، ونفط الوسط بالمركز 15 برصيد 19 نقطة، والقاسم بالمركز 16 برصيد 16 نقطة، واربيل بالمركز 17 برصيد 15 نقطة، والنفط بالمركز 18 برصيد 13 نقطة، والصناعة بالمركز 19 برصيد 9 نقاط، والديوانية بالمركز 20 برصيد 6 نقاط.