ترتيب دوري نجوم العراق بعد خوض "مؤجلات" المرحلة الأولى

شفق نيوز/ أصدر الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم السبت، جدولاً لترتيب فرق دوري نجوم العراق بعد نهاية المرحلة الأولى، وخوض عدد من المباريات المؤجلة التي أحدثت تغييرات طفيفاً في مراكز الفرق الـ20، وذلك قبل يوم من انطلاق منافسات المرحلة الثانية.

ويتصدر فريق القوة الجوية بعد انتهاء المرحلة الأولى من المنافسات برصيد 45 نقطة، والشرطة بالوصافة برصيد 42 نقطة، وزاخو ثالثاً برصيد 32 نقطة، والزوراء رابعاً برصيد 30 نقطة، وبنفس الرصيد الطلبة خامساً بفارق الأهداف عن الزوراء.

هذا وجاء فريق ودهوك بالمركز السادس برصيد 29 نقطة، وبنفس الرصيد الحدود سابعاً، لكن بفارق الأهداف عن دهوك، ونوروز ثامناً برصيد 27 نقطة، وبنفس النقاط يأتي النفط تاسعاً بفارق الأهداف عن نوروز.

وجمعت ثلاثة أندية 26 نقطة وبفارق الأهداف جاء النجف عاشراً، يليه الكهرباء بالمركز 11، ثم نفط ميسان بالمركز 12، بينما حل الميناء بالمركز 13 وجمع 23 نقطة، ثم أربيل بالمركز 14 برصيد 22 نقطة، وجاء كربلاء بالمركز 15 برصيد 19 نقطة.

وحل الكرخ بالمركز 16 برصيد 18 نقطة، وبنفس الرصيد جاء نفط البصرة بالمركز 17 بفارق الأهداف عن الكرخ، ثم أمانة بغداد بالمركز 18 برصيد 13 نقطة، ثم القاسم بالمركز 19 برصيد 12 نقطة، ونفط الوسط بالمركز الأخير برصيد 9 نقاط.