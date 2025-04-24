ترتيب دوري نجوم العراق .. الزوراء يتصدر وديالى يتخلص من منطقة الخطر

شفق نيوز/ ‏استعاد فريق نادي الزوراء صدارة ترتيب الفرق برصيد 61 نقطة بعد انتهاء الجولة الـ 29 لدوري نجوم العراق لكرة القدم وبعد فضه الشراكة مع منافسه فريق الشرطة الذي حل ثانيا برصيد 59 نقطة.

و حلّ فريق زاخو بالمركز الثالث برصيد 53 نقطة رغم تأجيل مباراته أمام نوروز بسبب شغب الجماهير، جاء فريق الطلبة بالمركز الرابع برصيد 48 نقطة ، ثم القوة الجوية بالمركز الخامس برصيد 47 نقطة.

وجاء فريق القاسم بالمركز السادس برصيد 44 نقطة، ثم فريق نفط ميسان بالمركز السابع برصيد 42 نقطة، يليه دهوك بالمركز الثامن برصيد 41 نقطة، ثم الكرمة بالمركز التاسع برصيد 40 نقطة.

وأما النفط فقد حل بالمركز العاشر برصيد 39 نقطة، وجاء الكرخ في المركز الـ 11 برصيد 38 نقطة، يليه الكهرباء بالمركز الـ 12 برصيد 37 نقطة، ثم فريق نوروز الذي تأجلت مباراته برصيد 36 نقطة‏،

وجاء فريق النجف بالمركز الـ 14 بنفس رصيد نوروز لكن بفارق المواجهات المباشرة ، وحل أربيل بالمركز الـ 15 برصيد 35 نقطة، ثم الميناء بالمركز الـ 16 برصيد 31 نقطة.

هذا وجاء ديالى بالمركز الـ 17 برصيد 25 نقطة، يليه نفط البصرة بالمركز الـ 18 برصيد 24 نقطة ، وجاء فريق كربلاء بالمركز الـ 19 برصيد 22 نقطة ، وأخيرا الحدود بالمركز الـ 20 برصيد 17 نقطة.