ترتبط بقوى سياسية.. البرلمان يكشف سبب تأخر تشريع قانون الأندية الرياضية

شفق نيوز / أصدرت لجنة الشباب والرياضة، في البرلمان العراقي، يوم الخميس، توضيحاً بشأن سبب تأخر تشريع قانون الأندية الرياضية، لافتة إلى أن من بين الأسباب، ارتباط بعض الأندية بقوى سياسية.

وقال عضو اللجنة، جياي تيمور، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الأندية الرياضية من القوانين المثيرة للجدل، وأن اللجنة عاكفة على إعادة صياغة هذا القانون بما يخدم الشارع الرياضي".

وأضاف تمور، أن "سبب تأخر تشريع القانون خلال الدورة السابقة هو بسبب ارتباط بعض الأندية الرياضية بالأحزاب السياسية، وكذلك الامتيازات التي تمنح لبعض الشخصيات ممن يشغلون بعض الأندية".

وأكد أن "اللجنة تسعى خلال الفصل التشريعي الحالي، تقديم قانون الأندية الرياضية للقراءة الأولى"، لافتاً إلى أن "اللجنة ناقشت في وقت سابق مقترح قانون الأندية الرياضية، فضلاً عن مناقشة قانون الاستثمار الرياضي".