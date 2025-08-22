ترامب يعلن موعد ومكان قرعة مونديال كأس العالم ويكشف: قد أدعو بوتين

شفق نيوز- واشنطن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن قرعة كأس العالم 2026 ستُجرى في مركز جون كينيدي للفنون الأدائية بواشنطن في الخامس من كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وقال ترامب للصحافيين أثناء وجوده برفقة رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو: إنه الحدث الأكبر، وربما الأكبر في تاريخ الرياضة.

ولفت ترامب إلى أنه قد يدعو نظيره الروسي فلاديمير بوتين لحضور كأس العالم الذي سيُقام في الولايات المتحدة عام 2026.

وأضاف ترامب في البيت الأبيض: "أعتقد أن مسألة حضور فلاديمير بوتين تعتمد على تطورات الأمور".

وأظهر ترامب للصحفيين صورة له مع بوتين من قمة ألاسكا، وقال ترامب: "لقد سارت الأمور على خير ما يرام".

ويأتي إعلان ترامب في الوقت الذي يشرف فيه على مشروع تجديد مركز كينيدي بتكلفة 257 مليون دولار، والذي قال ترامب إنه سيكون محور احتفالات الذكرى السنوية 250 لتأسيس أميركا العام المقبل.

وستكون بطولة كأس العالم 2026 التي تستضيفها أمريكا وكندا والمكسيك، الأولى التي تضم 48 فريقا وستتضمن 104 مباريات.

وتستضيف كندا 13 مباراة منها عشر في دور المجموعات مقسمة بالتساوي بين تورونتو وفانكوفر. كما ستستضيف المكسيك 13 مباراة، منها عشر في دور المجموعات في مكسيكو سيتي ووادي الحجارة ومونتيري، أما بقية مباريات البطولة، فستقام في 11 مدينة في جميع أنحاء أمريكا.

وبدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالفعل في الاستعداد للبطولة التي تقام كل أربع سنوات، حيث أنشأ مكاتب ميدانية في ميامي وبرج ترامب في نيويورك.