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"تراخيص اتحاد الكرة" تدعو الأندية لمعالجة النقوصات قبل "الإغلاق النهائي"

Category: ريـاضة

Date: 2022-09-09T15:05:52+0000
"تراخيص اتحاد الكرة" تدعو الأندية لمعالجة النقوصات قبل "الإغلاق النهائي"

شفق نيوز/ دعت لجنةُ التراخيص في الاتحادِ العراقيّ لكرةِ القدم يوم الجمعة، أنديةَ الدوري المُمتاز إلى الإسراعِ في إكمالِ رفع الملفات، وكذلك مُعالجة النقوصاتِ والمُلاحظات التي تمّ تشخيصها أثناء الزياراتِ الميدانيّة للأندية قبل موعدِ الإغلاق النهائيّ الذي سيكون في ٢٠٢٢/٩/١٥ .

وقالَ رئيس اللجنة محمد حيدر حسون في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "هناك أنديةً لم تكمل رفعَ ملفاتها لغاية الآن، وهذا الأمرُ يُعرضها لخطر الابتعادِ عن مُسابقةِ الموسم المقبل".

وأضاف أن "هناك أنديةً أخرى مطالبةٌ وعلى وجهِ السرعة بمعالجةِ النقوصات والملاحظات التي شخّصت من قبل اللجنةِ على هامش الزيارات التفقديّة للأنديةِ التي قامت بها اللجنةُ في الأيام الماضية".

وأشارَ إلى إن جميع الأندية مطالبةٌ بإكمالِ إجراءاتها الفنيّة والإداريّة والماليّة قبل منتصفِ شهر أيلول الحالي، وبخلافه فإن النادي المتلكئ سيكون مصيرهُ الابتعاد عن بطولةِ الموسم المُقبل من دون أدنى شك".

واختتمَ رئيس لجنة التراخيص، محمد حيدر حسون، حديثه بالقول: إن "اللجنة ماضيةٌ بالعملِ وفقاً للمواعيد التي أقرتها سابقاً، وبهذا فإنها لن تستقبل أي ملفٍ بعد منتصف الشهر الحالي تحت أي ظرفٍ كان".

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